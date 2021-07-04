حمادة هلال يغني في فرح شعبي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان حمادة هلال صورة قديمة له في مرحلة الطفولة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "هلال" في الصورة وهو يغني في أحد الأفراح الشعبية، وعلق: "برمي السلام على الكل.. وبقول صباح الفل".

وعُرض للفنان حمادة هلال في السباق الرمضاني الماضي 2021 مسلسل " المداح" بطولة: نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر وغيرهم.

العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.