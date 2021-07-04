"اوعى تزهقي".. مايا دياب توجه رسالة لـ نانسي عجرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة مايا دياب على تهنئة صديقتها الفنانة نانسي عجرم على أغنيتها الجديدة "بدي حدا حبو".

‏‎وكتبت مايا، في الرسالة التي وجهتها لنانسي، عبر حسابها على "تويتر": "(بدي حدا حبو) عن جد زهقت.. اوعى تزهقي.. في ملايين بيموتوا فيكي، وبيعطوكي حب كل يوم، وأنا بحبك أكتر.. ألف مبروك نانسي عجرم".

وطرحت نانسي عجرم الأغنية الرابعة من ألبوم "نانسي 10" والتي تحمل اسم "بدي حدا حبو"، الجمعة الماضية، عبر قناتها على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة.

وكانت الفنانة اللبنانية، طرحت مؤخرا 3 أغنيات من ألبومها "نانسي 10"، الأولى تحمل اسم "حبك بيقوي"، من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب، والأغنية الثانية بعنوان "مشكلتك الوحيدة" كلمات علي المولى، وألحان أيمن قميحة، وتوزيع باسم الرزق، والثالثة بعنوان "جاية معاك" من كلمات خالد تاج الدين‎، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.