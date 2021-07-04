شيكو يحتفل بعيد ميلاده بطريقة كوميدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان شيكو، بعيد ميلاده الـ 41 بطريقة كوميدية.

ونشر شيكو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة صُممت على طريقة الفوتوشوب لطفل رضيع بوجه شيكو، وعلق: "صورتي من 41 سنة ماتغيرتش".

شيكو من مواليد 4 يوليو 1980، ويعتبر من أشهر نجوم الكوميديا على الساحة الفنية، ومن أبرز أعماله: "سمير وشهير وبهير"، "حملة فريزر"، "الحرب العالمية الثالثة".

وكان آخر أعمال شيكو مسلسل "اللعبة 2- ليفيل الوحش" بطولة هشام ماجد، مي كساب، رانيا يوسف، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج معتز التوني.