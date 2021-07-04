صور.. اكتشاف أسنان سمك قرش عمرها أكثر من 80 مليون سنة في القدس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 4 - يوليو - 2021 7:47 مساءً

تمكن وفد بحثي من ألمانيا من العثور على حفريات أسنان تعود لنوع من أنواع سمك القرش في موقع تنقيب عمره ما يقرب من 2900 عام قرب حي سلوان في القدس المحتلة.

وأوضح موقع “إسرائيل فوربس” أن هذه الحفريات ليست في بيئتها الطبيعية ، بل تم نقلها ، مضيفاً أنه تم العثور على حفريات مماثلة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

وقال العلماء الألمان، إن أسماك القرش التي تم العثور عليها في قبو منزل يعود تاريخ بنائه إلى العصر البرونزي إلى جانب عظام أسماك أخرى، كانت جزءًا من فضلات طعام تم التخلص منها في الموقع، وهي لنوع فريد جداً من أسماك القرش انقرض منذ أكثر من 66 مليون سنة.

وكشف الفحص الكيميائي للحفريات التي تم العثور عليها أن هذه الاكتشافات الأثرية عمرها أكثر من 80 مليون سنة ، وأن هذه أحافير مشابهة لتلك التي تم العثور عليها قبل عدة أشهر في موقع أثري آخر في منطقة النقب (جنوب إسرائيل).