مورينيو يهاجم كريستيانو رونالدو

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 46 دقيقة

أثارت تصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب الحالي لفريق روما الايطالي، الكثير من الجدل خصوصا فيما يخص نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكشف مورينيو، في تصريحات صحفية أن لديه مشاكل مع بعض اللاعبين الذين يفضلون أنفسهم على مصلحة الفريق.

وقال مدرب روما الحالي:” كريستيانو رونالدو؟ لدي مشكلة مع اللاعبين الذين يركزون على أنفسهم ويضعون مصلحتهم قبل مصلحة الفريق، هذا يعّقد العمل”.

وأضاف:” في عام 2013 كنا نواجه فالنسيا وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة كنا متقدمين 2-0 بعد تعادلين متتاليين، ثم حاول رونالدو مراوغة جواو بيريرا ولكنه فقد الكرة وكاد فالنسيا أن يسجل في مرمانا”.

واختتم حيث قال:” أخبرت كريستيانو رونالدو بعد المباراة أنه بعد تعادلين، الفوز والخروج بشباك نظيفة يختلف عن الفوز باستقبال هدف، ولكنه لم يعجبه ما قلته “.