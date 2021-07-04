بالفيديو: أصالة في مطعم الشيف بوراك وتشاركه استعراضاته

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

شاركت النجمة أصالة نصري الشيف بوراك التركي استعراضاته المثيرة خلال طهيه وتقديمه للطعام، وذلك في مطعمه الذي اففتحه مؤخرا في دبي.

و\تظهر أصالة في فيديو انتشر على ماوقع التواصل الاجتماعي في مطعم الشيف بوراك بدبي، حيث قامت بتقليد عدد من حركاته مثل الطرق على أواني الطعام وإشعال النيران بشكل احترافي في الأكل.

كما قام الشيف بوراك بكتابة اسم أصالة على قطعة كبيرة من الخبز.

وكانت أصالة قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير جديدة في دبي، أثارت ردود فعل واسعة، وجذبت لها الأنظار بعدما ظهرت في إحدى الصور وهي تصرخ بحرية، وعلقت على صورها عبر صفحتها بموقع إنستغرام، قائلة: “الحياة فرصه لمن يهواها وأنا خُلقت لأحيا”.

كما ستشارك النجمة السورية إلى جانب حسين الجسمي وتامر حسني وميريام فارس، في إحياء حفلات عيد الأضحى في العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 22 و23 يوليو القادمين، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

يذكر أن العديد من النجوم والمشاهير العرب والعالميين يحرصون على زيارة مطعم الشيف بوراك في دبي، والتصوير معه.