صدمة.. ويل سميث تعرض للعنصرية عند ترشيحة لبطولة "يوم الاستقلال"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مخرج فيلم Independence Day "يوم الاستقلال"، رولان إيميريش، أن النجم ويل سميث كاد أن يتم استبعاده من الدور بسبب لون بشرته.

كشف مخرج فيلم Independence Day (يوم الاستقلال)، رولان إيميريش، أن النجم ويل سميث كاد أن يٌرفض من الدور بسبب لون بشرته.

وحقق فيلم "يوم الاستقلال" نجاحًا باهرًا عند طرحه عام 1996، إذ حصد إيرادات وصلت إلى 817.4 مليون دولار عالميًا، وهو ما يعني أن اختيار ويل سميث لبطولة الفيلم كان الخيار الأمثل.

ووفقًا لموقع "لاد بايبل" الأمريكي، تعرض "سميث" للعنصرية في بداية تقدمه للدور، إذ لم تكن شركة "20 سينشري فوكس" مقتنعة أن "سميث" هو الخيار الأفضل للقيام بدور البطولة.

وفي الذكرى الـ 25 لطرح الفيلم، قال المخرج رولان إيميريش، إن شركة الإنتاج كانت مقتنعة أن "سميث" لن يعجب الجمهور الأجنبي.





وأضاف مؤلف الفيلم دين ديفلن: "قالت شركة الإنتاج أن اختيار شاب أسمر البشرة لبطولة الفيلم سيقضي على فرص العمل في السوق الأجنبي".

وتابع: "كان ردنا أن الفيلم يدور حول غزو الكائنات الفضائية، وبالتالي لن توجد مشكلة مع السوق العالمي، لقد كانت حرب ضروس، لكني مع المخرج تمكنا من الانتصار فيها في النهاية".

وتمكن فيلم "يوم الاستقلال" في النهاية من تحقيق ملايين الدولارات إيرادات، واقتناص جائزة أوسكار أفضل مؤثرات بصرية، وطرح منه جزء ثاني في 2016.



