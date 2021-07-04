شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لوك بيومى فؤاد فى مسلسله "عودة الأب الضال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر صورة للفنان بيومى فؤاد من مسلسله "عودة الأب الضال"، الذى يواصل تصويره حاليًا فى الديكور الخاص به، وظهر فى الصورة بلوك كاجوال خلال أحداث المسلسل، والذى تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى، ويضم العمل يضم 60 حلقة، وتدور القصة، حول رجل أعمال غني يقع في أزمة، ولكي يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة.

مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.



بيومى فؤاد

يذكر أن بيومى فؤاد شارك فى عدد من الأفلام فى دور العرض السينمائية منها "ماما حامل" مع ليلى علوى، و"أحمد نوتردام" مع رامز جلال و"ديدو" مع كريم فهمى، وظهر ضيف شرف فى فيلم "ثانية واحدة" مع دينا الشربينى ومصطفى خاطر، وطرح له فيلم "الشنطة" مع الفنانة شيرين.