شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان كان السينمائى يضيف فيلم Belle لبرنامج دورته الـ74 فى اللحظات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مهرجان كان السينمائى إضافة متأخرة إلى برنامجه بضم فيلم الرسوم المتحركة Belle، وهو ثالث فيلم رسوم متحركة يتم تقديمه هذا العام في المهرجان بعد فيلم "أين آن فرانك" للمخرج آري فولمان، و"قمة الآلهة" للمخرج باتريك إمبرت، وتأتى هذه الترتيبات الجديدة قبل يومين من رفع الستار عن النسخة الرابعة والسبعين للمهرجان الذى تنطلق فعالياته، الثلاثاء المقبل.



فيلم Belle

وحسب موقع deadline يقود الفيلم موجة جديدة من مخرجى أفلام الرسوم المتحركة الشباب، ويروى فيلم "بيل"، قصة سوزو، وهى مراهقة غير آمنة تعيش في بلدة صغيرة في الجبال مع والدها، في الحياة الواقعية، لأنه في عالم افتراضي، وأصبحت سوزوBelle ، أيقونة موسيقية يتبعها أكثر من 5 مليارات متابع.

وسيتم عرض Belle يوم الخميس 15 يوليو في مهرجان كان، كما سيُعرض الفيلم في دور السينما الفرنسية في 29 ديسمبر 2021.

الدورة الـ74 تشهد عرض فيلم «Annette» فى ليلة افتتاحه، وهو من بطولة النجمة الفرنسية العالمية ماريون كوتيار والنجم آدم درايفر، وتدور أحداث الفيلم فى لوس أنجلوس المعاصرة، حيث يحكى «Annette» قصة زوجين مثاليين ظاهريا هنرى «درايفر»، ممثل كوميدى قائم بذاته يتمتع بروح الدعابة الشديدة، وآن «كوتيار»، مغنية مشهورة عالميا، لكن مع ولادة طفلهما الأول ستتغير حياتهما إلى الأبد.

العمل تدور أحداثه فى لوس أنجلوس، وبالإضافة إلى قصة الفيلم المشوقة يحتوى العمل على مجموعة من الموسيقى التصويرية الأصلية من تأليف فرقة Sparks الأمريكية، وابتكرت فرقة Sparks قصة الفيلم الجديد، إلى جنبا تأليف الأغانى الأصلية، وكان المنتج الموسيقى الشهير ماريوس دى فريس، المعروف بعمله فى أعمال موسيقية عالمية مثل La La Land وBohemian Rhapsody وMoulin Rouge، منتجا تنفيذيا للموسيقى، من إخراج المخرج ليو كاراكس، والذى غاب عن أفلام السينما الطويلة منذ آخر فيلم له قبل 9 سنوات من خلال فيلم Holy Motors، وهو من تأليف وإخراج ليو كاراكس، وبطولة كيلى مينونج وإيفا ميندس وميشال بيكولى، ووصلت ميزانيته إلى 3.9 مليون يورو، وعرض بمهرجان «كان» السينمائى الدولى فى دورته الـ65.

وأضاف مهرجان كان السينمائى مجموعة جديدة من الأفلام إلى تشكيلة الدورة 74 التى تنطلق من 6 إلى 17 يوليو، ومن بين الأفلام الجديدة التى تمت إضافتها للقائمة، فيلم المخرج آرى فولمان، بالإضافة إلى فيلم موسيقى من بطولة بيل موراى الذى سيعرض فى مدينة كان، ويعرض أيضا فيلم Noé’s Vortex، بطولة داريو أرجينتو وفرانسواز ليبرون وأليكس لوتز، فى قسم كان بريميير الجديد، وهو فيلم تم وصفه بأنه شبه وثائقى يعرض السنوات الأخيرة لزوجين محبين يعانيان من الشيخوخة.

ويعود فيلم Waltz With Bashir Folman بقصة رسوم متحركة معاصرة تبدأ بعد أكثر من 70 عاما من نشر The Diary Of Anne Frank، حيث سيتم عرض الفيلم فى قسم «خارج المنافسة» حسبما ذكر موقع deadline.

كما قرر القائمون على المهرجان الدولى، إضافة بعض العروض على قسم «منتصف الليل»، حيث تمت إضافة فيلم «Tralala» الكوميدى الموسيقى لأرنود وجان مارى لاريو، وفيلم «Supremes» وهو فيلم سيرة ذاتية لفرقة الراب الفرنسية الشهيرة NTM، من إخراج أودرى إستروجو.