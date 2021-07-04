شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تكبر تحلى.. شارون ستون "63 عاما" في أحدث ظهور بعد هجومها على ميريل ستريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة العالمية شارون ستون عن أحدث إطلالة لها من خلال ظهورها الأخير بشوارع بيفرلى هيلز، حيث تميزت الممثلة التي تبلغ من العمر 63 عامًا بمظهرها وكأنها لا تزال بسن الـ 40 مثلما أكد موقع ديلى ميل أثناء التغزل فيها، حيث بدت شابة وهى ترتدى قميص أبيض طويل.

وأضاف تقرير ديلى ميل أن هذا هو الظهور الأول للممثلة شارون ستون بعدما أطلقت وابل من الهجوم خلال الآونة الأخيرة على الممثلة ميريل ستريب، وذلك أثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج التي أكدت فيها أنها لا تستحق الضجة الكبيرة حولها، مؤكدة أن هناك قطاعا كبيرا من الممثلات يتمتعن بمثل موهبتها.



شارون ستون

وأضافت شارون ستون آنذاك بوصف نفسها بأنها أفضل من ميريل ستريب بنوعية الأدوار الشريرة .



شارون ستون

كما لم تكتفِ شارون ستون التي فازت بجائزة أوسكار واحدة خلال مسيرتها بذلك وإنما أضافت بأن ميريل ستريب ليست بالممثلة التي ليس لها مثيل مثلما يقال، مؤكدة بأن هناك الكثيرات يتمتعن بموهبة مثلها ولكن لم تساعدهم الظروف على أن يتم تسليط الضوء عليهن بتلك الهالة التي اعتادت أن تحاط بها ميريل ستريب، كما أضافت بأن ميريل لم تكن لتستطيع لعب شخصيتها بأفلام مثل بازيك أو كازينو التى نالت عنه الأوسكار.