شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن والسياسة فى حفل زفاف نجل المخرج محمود الشال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المخرج محمود الشال، بحفل زفاف نجله المهندس على، على الدكتور روان ابنة اللواء بسام عبد الرؤوف.

وحضر حفل زفاف مجموعة من نجوم الفن والسياسة، فمن رجال الدولة حضر كل من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية، اللواء حسام على بدر، كبير الياوران، والسيدة حنان والدة العروسة وشقيقها المهندس أحمد.

وحضر الحفل من نجوم الفن، النجمة وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزى، والفنانة رانيا فريد شوقى وزوجها رجل الأعمال تامر الصراف، والمخرج الكبير أحمد صقر، والفنانون رامى وحيد ومحمد الصاوى وماجد الشريف، والكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع ورئيس تحرير موقع عين المشاهير، وحرمه أية كمال، وحضر أعمام العريس المخرج مصطفى الشال، والمخرج طارق الشال، والمنتج الفنى غزال الشال ورجل الأعمال الحاج بكر، ووالدة العريس هبة حسن زكى، وشقيق العريس الدكتور عبد الله المقيم بألمانيا، وحرمه الدكتورة دينا إيهاب، وجدة العريس محاسينو، وأحيا الحفل نجم الأغنية الشعبية حكيم وعدد آخر من الفرق الموسيقية.



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف





زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف



زفاف على محمود الشال وروان بسام عبد الرؤوف