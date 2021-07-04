شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سلامة قدم 15 فيلمًا وغائب عن السينما منذ 10 سنوات ويحتفل اليوم بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم هانى سلامة بعيد ميلاده، اليوم الأحد الموافق 4 يوليو، والذى استطاع أن يصنع نجوميته منذ ظهوره على شاشة السينما، ورغم أنه مقل في أعماله الا أنه استطاع أن يضع أسمه ضمن أسماء نجوم الصف الأول، وكان محظوظًا بأعمال مع كبار المخرجين أمثال يوسف شاهين وخالد يوسف وطارق العريان وهادى الباجورى وغيرهم، كما كان لوسامته عاملا أساسيا في نجاحه في مجال التمثيل.

اشتهر النجم هانى سلامة بشكل أكثر من خلال شاشة السينما كمان أنه كان محظوظًا إذ كان أولى خطواته في التمثيل من خلال المخرج الكبير يوسف شاهين، والذى طلب وقتها بعض الوجوه الشابة ليكون هو من بينهم رغم أن مجال التمثيل لم يكن ضمن اهتماماته ولكنه كان يحب مجال الغناء بشكل أكثر ولكن يوسف شاهين أدخله لعالم الشهرة من خلال التمثيل.

وقدم هانى سلامة في السينما 15 فيلمًا سينمائيًا، 3 أفلام مع المخرج يوسف شاهين هم "المصير"، "الآخر"، "سكوت ح نصور"، أما أبرز باقى الأفلام هي، العاصفة، السلم والثعبان، أصحاب ولا بيزنس، إزاى البنات تحبك، حالة حب، ويجا، أنت عمرى، خيانة مشروعة، الأولى في الغرام، السفاح، الريس عمر حرب، واحد صحيح.

ورغم أن نجومية هانى سلامة كانت من خلال السينما إلا أنه غائب عنها منذ أخر أفلامه "واحد صحيح" في 2011، أي منذ 10 أعوام، وكشف عن أن السبب خلال فيديو نشره مؤخرًا قائلاً: "السينما هى حبى الأول، وسبب غيابى زى ما الكل عارف أن حصل بعض الظروف في البلد وبالطبع تأثرت الظروف الإنتاجية وقتها وأصبحت السينما في حال ليس جيد، كما أنها تأثرت بالتسويق الداخلى والخارجي، ومن ضمن الأسباب أيضًا كان بالفعل في بعض المحاولات للمشاركة في أفلام ولكنها لم تكتمل.

وتابع هانى سلامة: "أنا وحشانى السينما جدًا وزى ما قلت هي البريق بالنسبة ليا والسينما هى الأهم في شغل التمثيل بالنسبة لى، وإن شاء الله هيكون في مشاريع سينمائية وأتمنى أرجع للسينما قريبًا وهذا الذى أنتظره.