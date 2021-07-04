أحمد حاتم يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية .. ما القصة ؟

كتب امير فتحي في الأحد 4 يوليو 2021 05:44 مساءً - احتفل الفنان المصري ” أحمد حاتم ” بتحقيقه لإنجاز جديد ولكن في مجال آخر غير الفن وذلك بدخوله إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد مشاركته مع منتخب مصر للسباحة فى بطولة موسوعة جينيس لسباق التتابع 50*100 متر .

حيث استطاع المنتخب المصري تحقيق الرقم القياسي في سباق 50 متر حرة تتابع في زمن قدره 42 دقيقة و12 ثانية .. وبذلك يكونوا قد تغلبوا على المنتخب الإنجليزي للسباحة الذي استطاع سباحة تلك المسافة في زمن قدره 43 دقيقة و32 ثانية في عام 2019 .

وضم فريق المنتخب المصري 100 سباح من مختلف محافظات مصر تتراوح أعمارهم من 15 وحتى 63 عاما من بينهم لاعبين أولمبيين وبارالمبيين وسباحين عالميين .

وقام على تنظيم هذا السباق شركة سبوكتين الرياضية بالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة ووزارة الشباب والرياضة ونادي نيو جيزة الرياضي .