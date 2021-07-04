في تعليقها الأول بعد إنفصالها عن محمد عطية .. ميرنا الهلباوي : ” كيف تتغير الأشياء بين ليلة وضحاها “

كتب امير فتحي في الأحد 4 يوليو 2021 05:44 مساءً - بعد إعلان المذيعة ” ميرنا الهلباوي ” عن إنفصالها عن خطيبها الفنان ” محمد عطية ” بعد فترة خطوبة استمرت حوالي ثمانية أشهر دون الكشف عن أسباب الانفصال .

خرجت ميرنا الهلباوي بالتعليق الأول لها والتي حرصت من خلاله على طمأنة متابعيها عليها .. فنشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام كتبت في تعليقها عليها : ” شكرا لكم على رسائلكم التي تطمئن علي .. أنا بخير ” .

وتابعت : ” مررت بالكثير من الأشياء في حياتي واحتجت لبعض الوقت كي أستوعبها .. الحياة مليئة بالأحداث الغير متوقعة إذا لم نتكمن من تغييرها فكل ما يمكننا فعله هو الجلوس في صمت والتفكير ” .

وأضافت ميرنا الهلباوي : ” من الغريب كيف تتغير بعض الأشياء بين ليلة وضحاها لكن مع ذلك أنا مفعمة بالأمل والحب ” .