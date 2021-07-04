شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلاً غنائيًا 30 يوليو على المسرح المكشوف لمركز المنارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي، يوم 30 يوليو الجاري على خشبة المسرح المكشوف لمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، حيث تبدأ الأسعار بفئة 2000 جنيه، ثم 1600 جنيه، ثم 1200 جنيه، ثم 900 جنيه، ثم 800 جنيه، والفئة الأخيرة بمبلغ 600 جنيه.

ومازحت أنغام في حفلها الأخير، بدار الأوبرا المصرية أحد الحاضرين في الحفل، أثناء تواجدها على المسرح، قائلة: "من ساعة ما وقفت على المسرح وهو ماسك التليفون.. أنا مش عجباه مثلا؟.. فستانى وحش.. أغيره؟.. أنا جايالك مخصوص".

وكان من بين حضور الحفل الملحن عزيز الشافعي، وقدمت أنغام خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها ما بين القديم والجديد، أبرزها "حالة خاصة جدًا، بين البينين، أساميك الكتيرة، اتجاه واحد، أهى جات، متلخبطة، 100 صورة، بتوصفنى بتكفسفنى، ده اللى عندى، سيدى وصالك، نفس الشوق، نزوة، فنجان النسيان، أنا بعته كتير، هبدأ مالاخر، مطمنة، وحدانية، بتحبها ولا، بعتلى نظرة، عرفها بيا، حتة ناقصة، ياريتك فاهمنى" وغيرها.

يذكر أن أحدث أعمال أنغام أغنية "أنا بعته كتير" التى طرحتها مؤخراً عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن إيهاب عبدالواحد، ووتريات المايسترو هاني فرحات، والموزع الموسيقي طارق مدكور، ومهندس الصوت طارق مدكور.