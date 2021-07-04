شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يغنى تتر مسلسل "عودة الأب الضال".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان بيومى فؤاد من تسجيل تتر مسلسل "عودة الأب الضال"، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتسجيل ميدو مزيكا، وتوزيع إسلام شيتوس، ومن المقرر طرحها مع عرض المسلسل.

وقال موزع الأغنية إسلام شيتوس لـ"الخليج 365"، إن بيومى فؤاد يقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، مؤكدًا أن بيومى سجلها بصوته، ويتبقى عدد من الفنانين المشاركين ليضعوا صوتهم هم أيضًا على الأغنية.