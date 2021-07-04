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شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يغنى تتر مسلسل "عودة الأب الضال".. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان بيومى فؤاد من تسجيل تتر مسلسل "عودة الأب الضال"، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتسجيل ميدو مزيكا، وتوزيع إسلام شيتوس، ومن المقرر طرحها مع عرض المسلسل.
وقال موزع الأغنية إسلام شيتوس لـ"الخليج 365"، إن بيومى فؤاد يقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، مؤكدًا أن بيومى سجلها بصوته، ويتبقى عدد من الفنانين المشاركين ليضعوا صوتهم هم أيضًا على الأغنية.
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من ناحية أخرى يواصل بيومى فؤاد تصوير مشاهد مسلسله "عودة الأب الضال"، التى تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى، ويضم العمل يضم 60 حلقة، وتدور القصة، حول رجل أعمال غنى يقع فى أزمة، ولكى يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة.
مسلسل من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.
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