شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع معرض الكتاب.. كيف ظهرت شخصية المثقف قارئ الكتب في الدراما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورة استثنائية تقام في فصل الصيف بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتستمر فعالياته حتي 15 يوليو الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك تحت شعار "في القراءة حياة".

وبالتزامن مع معرض الكتاب تظل شخصية المثقف واحدة من الشخصيات المثيرة للجدل والاهتمام في الدراما المصرية، حيث تم تجسيده عدة مرات وبأشكال متباينة بين ساخر منها منتقدًا تصرفاتها وبين مؤيد لها وواضعا إياها في خانة المناضلين وأصحاب الرؤي والأفكار الجريئة والمختلفة، ومن أبرز الأعمال التي تناولت شخصية المثقف في الدراما المصرية:





ميرامار

قدم الفيلم شخصية المثقف من خلال دور شاب مثقف غيور علي وطنه معترض علي الأوضاع السياسية، لكنه لا يملك تغير شيء، وصور الفيلم مصر من خلال الرمزية كأنها "زهرة" الفتاة البسيطة التي جارت عليها الحياة، و"منصور" المثقف التي يحاول تعليمها القراءة والكتابة، وجسده الفنان منصور علي، والفيلم من بطولة شادية ويوسف وهبي ويوسف شعبان وعماد حمدي، ومأخوذ عن رواية للأديب نجيب محفوظ، إخراج كمال الشيخ.





الكرنكقدم الفنان محمد صبحي شخصية المثقف خلال الفيلم على إنها شخصية يسارية معترضة، وهو ما يؤدي به إلي الوفاة في المعتقل في نهاية الفيلم من كثرة التعذيب الذى يتعرض له نتيجة أفكاره، الفيلم بطولة نور الشريف وسعاد حسني وكمال الشناوي ومحمد صبحي، وهو أيضا مأخوذ عن قصة للأديب نجيب محفوظ تحمل نفس الاسم، إخراج علي بدرخان.





الإرهابي

أظهر شخصية المثقف من خلال دور الفنان محمد الدفراوي، وهو الشخص المثقف صاحب الرأي القوي والواعي لضرورة محاربة الإرهاب بالفكر، والفيلم يعبر عن مرحلة التسعينيات وما دار فيها من صراع بين الدول والجماعات المتطرفة واغتيال الكاتب فرح فودة، وهو من بطولة عادل إمام ومصطفي متولي وأحمد راتب وصلاح ذو الفقار، تأليف لينين الرملي، إخراج نادر جلال.





حلم الجنوبي

قدم الفنان الكبير صلاح السعدني في مسلسله الشهير "حلم الجنوبي" شخصية المثقف بشكل مختلف، من خلال شخصية "نصر وهدان القط" فجعله شخص مثقف يحافظ علي تاريخ بلده ويحارب أي تشويه يصيبه، ويحاول من خلال مهنته كمدرس تعريف الطلاب بحضارتهم، العمل بطولة صلاح السعدني وحسن حسني ومعالي زايد وأحمد السقا، تأليف محمد صفاء عامر، إخراج جمال عبد الحميد، وعدد حلقاته 25 حلقة.





السفارة في العمارة

ظهرت شخصية المثقف خلال أحداث الفيلم بشكل كوميدي وساخر، حيث أنه لا يهتم بالأداب العامة وغير منظم ومنفصل عن الواقع ودائما ولا يهتم بنظافته الشخصية، حتي أن عادل إمام قال فيه جملته الساخرة "أعتقد أنني خلقت لأعترض علي هذا الرجل المعفن"، الفيلم بطولة عادل إمام وداليا البحيري وأحمد راتب، تأليف يوسف معاطي، إخراج عمرو عرفة.





مرجان أحمد مرجانقدم الفنان ضياء المرغني دور الشاعر مدعي الثقافة الذي يكتب شعرا رديئا وغامضا في الوقت ذاته، وهو صاحب قصيدة الحلزونة، وأنتج الفيلم عام 2007، بطولة عادل إمام وميرفت أمين وبسمة وشريف سلامة، تأليف يوسف معاطي، إخراج علي إدريس.

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