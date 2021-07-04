شكرا لقرائتكم خبر عن الاستئناف تقرر إيقاف تغريم رامى صبرى 336 ألف جنيه للضرائب بعد التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت محكمة مستأنف التهرب الضريبى، بقبول استئناف الفنان رامى صبرى، على حكم تغريمه 336 ألفا و566 جنيها، لاتهامه بالتهرب الضريبى، وإيقاف تطبيق الغرامة، بعد تقديم ما يفيد التصالح وتسديد المبالغ المتهرب منها.

وكانت قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد عبد العليم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، حضورى بتوكيل بتغريم الفنان رامى صبرى 336 ألفا و566 جنيها، مقدار ما يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها والمصاريف، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألفا و566 جنيها للضرائب العامة.

وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامى صبرى من دفع مبلغ 336 ألفا و566 جنيها، عن أعماله فى الغناء والأغانى المختلفة بالحفلات.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى، بمعاقبة المطرب سعد الصغير بالحبس سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، فى اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320,197 ألف جنيه للضرائب.

وقال المحامى بالنقض خالد محمد، أن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.