شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الشاعر سمير زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الشاعر سمير زكي، الذي وافته المنية منذ ساعات، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بعشرات الأغنيات.

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

سمير زكي من مواليد عام 1967 وانضم لجمعية المؤلفين والملحنين مع بداية الالفية الثالثة ومن أشهر أغنياته عالم تاني مع خالد سليم وامشي ورا كدبهم مع ديانا حداد.

وتعاون الشاعر الغنائي مع نجوم في مصر والوطن العربي أبرزهم، ديانا حداد، وصابر الرباعي، و لطيفة، ووليد توفيق، ونوال الزغبي، وباسكال مشعلاني، ومحمد محيي، وخالد سليم، ومحمود الليثي، وخالد عجاج، وعبد الفتاح جريني، وحميد الشاعري، وعبد الباسط حمودة.