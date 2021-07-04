شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لعلاقة أنجلينا جولى وذا ويكند منذ 2016 حتى العشاء الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقارير عديدة خرجت بشأن النجمين أنجلينا جولى والمغنى ذا ويكند بعدما التقطت صورًا لهما معًا أثناء تناولهما وجبة عشاء، ما جعل تقارير عديدة تشير إلى وجود علاقة بينهما دون أي تأكيد من النجمين بينما ذكرت تقارير أخرى أن الأمر لا يخرج عن نطاق صداقة بين الثنائى.

حكاية أنجلينا جولى وذا ويكند لم تبدأ خلال الأسبوع الجارى مع صورهما الأخيرة وإنما بدأت القصة قبل ذلك بفترة مثلما ذكر موقع deadline، الذى أشار إلى أن الثنائى سبق وحامت شكوك حولهما في وقت سابق، وذلك حينما ارتبط اسم المغنية سيلينا جوميز، الحبيبة السابقة للمغني ذا ويكيند، بزوج أنجلينا السابق، النجم العالمي، براد بيت في عام 2016، بينما كانا لا يزالان متزوجين، ما جعل هناك صدام بين براد بيت وذا ويكند.



انجلينا جولى

وقام براد بيت وقتها بالتصريح بأنه من أشد المعجبين بسلينا جوميز وتغزل بها علنًا؛ ما تسبب في مشاكل بينه وبين زوجته أنجلينا آنذاك أيضًا وفقاً لعدد من التقارير وقتها.

أيضًا سبق وأصدر ذا ويكند أغنية باسم "Party Monster" التي تضمنت إشارة إلى كل من أنجلينا وسيلينا، كما أصدر أغنيته الفردية "Starboy" لعام 2016 التي أشار خلالها إلى النجم براد بيت.



ذا ويكند أثناء خروجه من المطعم

كل ما سبق جعل هناك تخمينات عديدة التى تشير إلى أن العشاء الأخير بين ذا ويكند وأنجلينا من الممكن ألا يكون مجرد عشاء بين صديقين وإنما قد يكون دليلاً على بدء قصة جديدة وفصل آخر بحياتهما.