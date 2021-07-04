أنجبت 10 أبناء ولهذا السبب مُنعت فترة من دخول مصر.. حكايات سعاد محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 4 يوليو 2011، رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة سعاد محمد، صاحبة الصوت العذب الذي نافست به كبار النجمات في عصرها.

وعلى الرغم من موهبتها الكبيرة إلا أنها لم تحظ بنفس الشهرة الواسعة أو النجاح الكبير الذي حققته مطربات جيلها.

النشأة

ولدت الفنانة سعاد محمد عام 1926، ببلدة تلة الخياط بالعاصمة اللبنانية بيروت، لأب مصري من محافظة أسيوط، وأم لبنانية، وبعدها انتقلت الأسرة للعاصمة السورية دمشق، وبدأت بالغناء في إذاعة دمشق في سن صغيرة.

القاهرة

بعد نجاحها في إذاعة دمشق، وشهرتها الكبيرة آنذاك، قررت السفر للقاهرة وبالفعل شاركت بفيلم "فتاة من فلسطين".

فيلمين فقط

لم تقدم سعاد محمد سوى فيلمين فقط هما "فتاة من فلسطين"، و"أنا وحدي" والتي قدمت فيه أغنيتها الشهيرة "مين السبب في الحب"، واكتفت بعدها بالغناء فقط.

أبرز أغانيها

من أشهر ما قدمت الفنانة الراحلة أغاني فيلم "الشيماء"، لعل أبرزها: "يا محمد"، و"يا رسول الله"، كما قدمت عددا من الأغاني الناجحة خلال مسيرتها، أبرزها: "أوعدك"، "وحشتني".

زواجها

تزوجت الفنانة الكبيرة 3 مرات، الأولى من الصحفي المصري محمد علي فتوح، واستمرت هذه الزيجة 15 عاما، والثانية من المهندس المصري محمد بيبرس، والثالثة من رجل أعمال لبناني.

10 أبناء

أنجبت "سعاد" من زوجها الأول 6 أبناء، بينما أنجبت 4 من زيجتها الثانية، وانشغلت بتربية أبنائها لتبتعد شيئا فشيئا عن الوسط الفني، ومن بين أبنائها المطربة نهاد فتوح.

منعها من دخول مصر

مُنعت من دخول مصر بعد اتهامها بتهريب مجوهرات للبنان، رغم أنها مجوهراته الخاصة التي أحضرتها عند قدومها من لبنان إلى مصر، وجاء قرار المنع لأنها لم تصرح عن هذه المجوهرات عند دخولها مصر، وألغي القرار عام 1960.