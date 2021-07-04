"ستبقى في قلوبنا".. دنيا عبدالعزيز تنعى رمسيس مرزوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة دنيا عبد العزيز، مدير التصوير رمسيس مرزوق الذي وافته المنية ظهر الجمعة الماضية، عن عمر ناهز الـ ٨١ عاما.

ونشرت دنيا صورة "مرزوق"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "فقدنا شخص من أهم وأعظم الفنانين، مدير التصوير السينمائي العالمي رمسيس مرزوق، فنان وإنسان استثنائي، حبيبي ستبقى في قلوبنا دائما".

وكان الفنان سامح الصريطي، أعلن عن وفاة رمسيس مرزوق عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "فقدنا فنانا كبيرا ورائد من رواد التصوير السينمائي، رحم الله الدكتور رمسيس مرزوق، وهذه آخر لقطة له مع أخيه الفنان النحات ومهندس الديكور زوسر مرزوق".

يذكر أن، مدير التصوير الراحل رمسيس مرزوق حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959، وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في السينما من جامعة السوربون بباريس، تخصص إخراج عام 1983