بالصور| أحلام بإطلالة أنيقة.. وجمهورها: "كل ما تكبر تحلى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

خضعت النجمة الإماراتية أحلام، لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت أحلام بكلمات أغنية "تمرد"، من كلمات الأول، وألحان عبدالله البدر، قائلة: "تمرد قلبي بحبك، كسر حاجز.. كسر قانون.. كسر كل الظروف اللي تفرق بيني وبينك.. آجي متولع بحبك.. آجي عاقل.. آجي مجنون".

وتابعت: "آجي هالك.. آجي ميت.. وآجي أبغاك تحييني.. تفضل جاوب العالم حبيبي مين إنت تكون.. وعلمهم بأنك حلم تحقق بس بيديني.. ولكن ما يطول إلا حبيبك يا نظر عيني.. أبيك وباخدك منهم.. وأحبك والبشر يبطون.. ويبطي من سعى وده أخليك تخليني".

وحازت إطلالة أحلام على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "منورة أم فاهد"، و"الله يحفظك"، و"كل ما تكبر تحلى"، وغيرها من التعليقات.

وكانت أحلام قد قدمت خلال الفترة الماضية أغنية "حكاية النور" وهي من كلمات علي السبعان، وألحان غيث محمد، وتوزيع زيد عادل.