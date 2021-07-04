بالفيديو| مايا دياب أحدثهم.. نجوم سقطوا على المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو لها من كواليس تصوير حفل غنائي يُعرض عبر قناة "MTV".

وظهرت مايا في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهي تقود "سكوتر" كهربائي، وحين عودتها للخلف تسقط أرضًا.

وعلّقت على الفيديو المصحوب بمقطع من أغنيتها "أحلى كلام"، قائلةً إن التصوير كان ممتعا ومؤلما أيضا.

View this post on Instagram A post shared by Maya Diab (@mayadiab)

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز النجوم الذين سقطوا على المسرح:

أم كلثوم

في حفل شهير لـ"كوكب الشرق" أم كلثوم، تعرضت "الست" للسقوط على المسرح، بعدما اندفع من الجمهور شخص صعد على مسرح الـ"أولمبيا" في باريس.

إليسا

أثناء إحياءها حفل رأس السنة في 2015، وتحديدا وهي تغني أغنية "بتمون"، حاولت المطربة إليسا أن تستدير لإعطاء بعض التعليمات لفرقتها الموسيقية، لكنها تعثرت في فستانها، وسقطت على المسرح.

هيفاء وهبي

أما الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي فسقطت على مسرح "ستار أكاديمي".

محمد منير

فقد الفنان محمد منير توازنه في أحد حفلاته، وكاد يسقط بعد تعثر قدمه في الأسلاك الموضوعة على خشبة المسرح.

ميادة الحناوي

كانت الفنانة ميادة الحناوي تقدم حفلا غنائيا ضمن الدورة الحادية والأربعين لمهرجان صفاقس الدولي، عندما شعرت بدوار مفاجئ وسقطت على ظهرها فوق المسرح.

راغب علامة

تعرض المطرب اللبناني راغب علامة لموقف محرج في سبتمبر عام 2017 حينما سقط على المسرح في قرية بكاسين اللبنانية.

نوال الزغبي

سقطت اللبنانية نوال الزغبي عام 2006 أثناء المشاركة بالغناء في حفل شم النسيم بمدينة شرم الشيخ.