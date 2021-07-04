هند مدحت تشارك في مسلسل "ورق التوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تشارك الفنانة الشابة هند مدحت في مسلسل "ورق التوت" الذي يجري تصويره خلال الفترة الحالية.

مسلسل "ورق التوت" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور، سلوى عثمان، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف.

المسلسل من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم فادي سمير حنا، محمد فوزي عبدالرحيم، إسراء مقيدم، أماني أبو العينين، سمر طاهر، وإخراج حسام علي.

وكانت آخر مشاركة لهند مدحت في مسلسل "اتنين في الصندوق" وهو بطولة حمدي الميرغني وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبدالله محمود وهايدي رفعت ومحمد حسني وياسر الطوبجي ومحمود الشرقاوي ومحمود عبدالغفار.