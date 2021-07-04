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حفيدة إخواني منشق وأعلنت انفصالها عن محمد عطية.. من هي ميرنا الهلباوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت المذيعة ميرنا الهلباوي انفصالها عن خطيبها الفنان محمد عطية، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "سينجل.. الحمد لله على كل شيء".

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن خطيبة "عطية" السابقة:

_ ولدت ميرنا في محافظة الاسكندرية وتخرجت في كلية السياحة والفنادق.

- عملت في العديد من برامج الراديو لعل أبرزها برنامج "من طقطق لسلاموا عليكوا"، مع وائل منصور عبر إذاعة "إينرجي".

- كتبت روايتين "مر مثل القهوة حلو مثل الشوكولا"، و"كونداليني"، وشاركت بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

_ تفضل السفر خارج مصر، ودائما تنشر صورها من سفرياتها على حسابها بانستجرام.

_ تعشق كرة القدم وانضمت لأحد النوادي إلى أن توقفت عن ممارستها بسبب تعرضها للإصابة

_ تمتلك أحد المطاعم الشهيرة بالإسكندرية.

_ أثارت ميرنا الهلباوي جدلًا واسعا وتعرضت لهجوم عنيف، خلال ذروة بعد نشرها مقطع فيديو تطالب فيه الشعب بالخروج لممارسة تزامنًا مع حظر التجوال الذي فرضته الدولة للحد من تفشي الفيروس.

_ ميرنا الهلباوي هي حفيدة كمال توفيق الهلباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، والمتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب، والرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا

_ أعلنت ارتباطها رسميا بمحمد عطية في أكتوبر الماضي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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