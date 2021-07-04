حفيدة إخواني منشق وأعلنت انفصالها عن محمد عطية.. من هي ميرنا الهلباوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت المذيعة ميرنا الهلباوي انفصالها عن خطيبها الفنان محمد عطية، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "سينجل.. الحمد لله على كل شيء".

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن خطيبة "عطية" السابقة:

_ ولدت ميرنا في محافظة الاسكندرية وتخرجت في كلية السياحة والفنادق.

- عملت في العديد من برامج الراديو لعل أبرزها برنامج "من طقطق لسلاموا عليكوا"، مع وائل منصور عبر إذاعة "إينرجي".

- كتبت روايتين "مر مثل القهوة حلو مثل الشوكولا"، و"كونداليني"، وشاركت بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

_ تفضل السفر خارج مصر، ودائما تنشر صورها من سفرياتها على حسابها بانستجرام.

_ تعشق كرة القدم وانضمت لأحد النوادي إلى أن توقفت عن ممارستها بسبب تعرضها للإصابة

_ تمتلك أحد المطاعم الشهيرة بالإسكندرية.

_ أثارت ميرنا الهلباوي جدلًا واسعا وتعرضت لهجوم عنيف، خلال ذروة كورونا بعد نشرها مقطع فيديو تطالب فيه الشعب بالخروج لممارسة الرياضة تزامنًا مع حظر التجوال الذي فرضته الدولة للحد من تفشي الفيروس.

_ ميرنا الهلباوي هي حفيدة كمال توفيق الهلباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، والمتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب، والرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا

_ أعلنت ارتباطها رسميا بمحمد عطية في أكتوبر الماضي.