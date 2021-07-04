صور مثيرة للجدل لـ محمد صلاح برفقة ملكة جمال الهند في “الجيم”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - يوليو - 2021 3:02 مساءً

أثارت صور لنجم ليفربول محمد صلاح برفقة ملكة جمال الهند في الصالة الرياضية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تناقلتها الصفحات بشكل واسع.

وف التفاصيل، نشرت المذيعة والممثلة الإنجليزية، ديانا أوبال ذات الأصول الهندية والحاصلة على لقب ملكة جمال الهند فى إنجلترا عام 2012، صورة جمعتها بنجم المنتخب المصري وليفربول، محمد صلاح.

الصورة التي نشرتها أوبال، التقطتها في صالة رياضية وعلقت عليها بمنشور جاء فيه ” “في الصالة الرياضية مع أفضل لاعب كرة قدم في العالم”.

ويذكر بأن غياب صلاح عن المشاركة في أولمبياد طوكيو قد تأكد بعد إعلان الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو، المزمع إقامتها في شهر يوليو/تموز الحالي.

حيث خلت القائمة من صلاح، وفي موسم 2020/2021، لعب صلاح 37 مباراة في الدوري الإنجليزي وسجل 22 هدفا.

يذكر أن الألعاب الأولمبية في طوكيو ستقام في الفترة الواقعة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس.