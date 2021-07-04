بالصور: حنان ترك تثير الجدل بسبب ملابسها على البحر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أثارت الممثلة المصرية المعتزلة حنان ترك، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ملابسها التي ارتدتها خلال قضاء إجازتها الصيفية على البحر.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صور وفيديوهات لحنان ترك وهي ترتدي المايوه الشرعي “البوركيني” خلال إجازتها، والذي كان محور اهتمامهم.

​وتطل حنان ترك بين الفينة والأخرى على معجبيها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات من حياتها الشخصية، وكان آخرها التي شاركتها الشهر الماضي، وتظهر فيها مع زوجها.

وحنان ترك متزوجة حاليا من محمود مالك، وأنجبت منه ابنتين، وهي الزيجة الخامسة في حياتها بعد زواجها من رجل الأعمال، أيمن السويدي، ومن رجل الأعمال خالد خطاب، وأثمر زواجهما عن يوسف وآدم، ومن المخرج هادي الباجوري، ومن طبيب أنجبت منه ابنها محمد.

وكانت حنان ترك فاجأت معجبيها ومتابعيها في 2018، بحذف جميع الصور التي شاركتها، واكتفت فقط بالمشاركة بالتغريدات في المناسبات الرسمية والأدعية الدينية.

وكان آخر أعمال حنان ترك الفنية مسلسل “الأخت تريز”، من إنتاج عام 2012، ثم أعلنت بعده اعتزالها الفن أثناء حلولها ضيفة على الهواء مباشرة في برنامج “أنا والعسل”، من تقديم الإعلامي اللبناني نيشان.

ومن أشهر أعمال حنان ترك الفنية، مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” أمام الفنان نور الشريف، وأفلام “الآخر” للمخرج يوسف شاهين، و”سهر الليالي”، و”جاءنا البيان التالي” مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي، و”الحياة منتهى اللذة”.