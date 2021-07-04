حقيقة مرض عمرو دياب ونقله إلى المستشفى

كتب امير فتحي في الأحد 4 يوليو 2021 02:57 مساءً - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا حول تعرض الفنان ” عمرو دياب ” إلى وعكة صحية أدت إلى نقله لأحد المستشفيات بمنطقة الدقي .

حيث أجرى منظاراً في المعدة بسبب مشاكل صحية تعرض لها خلال الفترة الماضية وتم حجزه لعدة ساعات بالمستشفى إلى أن استعاد صحته .

ليظهر عمرو دياب للرد على تلك الأخبار والتأكيد على أنها مجرد شائعات في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من إحيائه لحفل زفاف بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة والذي ظهر به وهو يقف على المسرح ويغني للعروسين .