إنفصال محمد عطية وميرنا الهلباوي

كتب امير فتحي في الأحد 4 يوليو 2021 02:57 مساءً - أعلنت المذيعة ” ميرنا الهلباوي ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الاستوري عن إنفصالها عن خطيبها الفنان ” محمد عطية ” .
فكتبت ميرنا الهلباوي في منشورها : ” سينجل .. الحمد لله على كل شئ ” .. دون أن تكشف عن أسباب الانفصال كما قامت أيضا بحذف جميع الصور التي تجمعها بمحمد عطية على حسابها .
وعلى الجانب الآخر لم يعلق محمد عطية على خبر الإنفصال ولم يحذف صوره مع ميرنا الهلباوي عبر حسابه على إنستجرام .
يذكر أن محمد عطية وميرنا الهلباوي كانا قد احتفلا بخطوبتهما في شهر نوفمبر من عام 2020 فى حفل أقيم وسط أجواء أسرية .
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