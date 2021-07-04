شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا الهلباوى بعد انفصالها عن محمد عطية: "كل حاجة اتغيرت فى يوم وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت المذيعة ميرنا الهلباوى، متابعة خطيبها الفنان محمد عطية على إنستجرام، بعد إعلان خبر انفصالها عنه، ونشرت ميرنا صورة لها وكتبت عليها قائلة: "شكرًا على كل الناس اللى بعتت رسائل تطمئن عليا أنا كويسة، ولكن حدث الكثير في حياتى وخدت وقت فقط لأستوعبه الحياة مليئة بالأحداث غير المتوقعة إذا لم نتمكن من تغييرها فكل ما يمكننا فعله هو الجلوس في صمت والتفكير، ومن الغريب كيف اتغيرت كل حاجة في يوم وليلة لكن مع ذلك أنا مليئة بالأمل والحب".



ميرنا الهلباوى

وأعلنت المذيعة ميرنا الهلباوى، انفصالها عن الفنان محمد عطية، دون أن تكشف سبب الانفصال، وكتبت عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة"سينجل الحمد لله على كل شيء"، ولم يكتب محمد عطية أي شيء على حسابه و مازال يحتفظ بصورهما معا.

يشار أن كلا من ميرنا وعطية نشرا من قبل العديد من الصور خلال لقاءات تجمعهما وأعلن ارتباطهما من قبل، حيث كتب عطية من قبل قائلاً: "ماحدش يوم هيملا مكانك.. فاكرني إزاي بقي بهدد.. أكيد أنا هبقي خسرانك.. لو أنا وانت في يوم نبعد.. ده وضع طبيعي أوي جدا.. ما ببساطة أنا الأضعف.. أنا الطرف اللي يوم ما يقول هيبعد.. عمره ما هيعرف.. أنا المغلوب على أمره و مستسلم و مش بعند ..فاكرني إزاي بقي بهدد.. كتبت الاغنية دي لميرنا عشان كانت زعلانة مني ".