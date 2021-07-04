شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يكشف كواليس تصوير كليب "على خدك".. ويعلق: بداية الصيف "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمود العسيلى، عن كواليس تصوير أغنيته الجديدة "على خدك"، التي طرحها الفنان مؤخرًا، والأغنية تم تصويرها فى أجواء أوروبية بعض الشيء بسبب ملابس السجن البرتقالي والحاجز الزجاجي بين المسجون وزيارته، لكن الطابع الأساسى فيها أنها أغنية صيفية خفيفة لذلك تم تصوير بعض المقاطع علي البحر، فيما علق العسيلى، على الأغنية عند طرحها، "بداية الصيف وبداية حاجات كتير أوى قريب".

كواليس كليب علي خدك لمحمود العسيلي



كواليس كليب علي خدك لمحمود العسيلي

أغنية "على خدك" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلى، توزيع على فتح الله، والكليب من اخراج رونا العريان، وكانت آخر أغانى العسيلى التى طرحها أغنية "بقت معايا" من كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هداية، ومن إخراج إبراهيم حدرج.

ومن الأغانى التي قام بطرحها أيضًا خلال الفترة الأخيرة "حب غلط"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع على فتح الله وميكس وماستر علي فتح الله.

واختار العسيلى الدخول في عام 2021 بأغنية رومانسية درامية عن البعد والفراق، كما اعتمد في تصويرها على الأجواء الشتوية.



كواليس كليب علي خدك لمحمود العسيلي