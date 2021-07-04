شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يشارك نانسى عجرم إحياء حفل غنائي في الرياض الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المطرب اللبناني عاصى الحلانى، صديقته وابنة موطنه المطربة نانسى عجرم، إحياء حفل غنائي في مدية الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم الجمعة المقبل الموافق 9 يوليو الجارى، ومن المقرر أن يقدم باقة متميزة من أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائى.

وطرح المطرب عاصى الحلانى مؤخرًا أغنية بعنوان "حبيبي"، ويشاركه في الغناء ابنه الوليد الحلانى، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تجاوزت عدد مشاهدتها عليه أكثر من 4.5 مليون مشاهدة، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نزار فرنسيس، الحان عادل العراق، توزيع طونى سابا

وأحيا المطرب اللبناني عاصي الحلاني، حفلًا غنائيًا في لبنان مساء أول أمس الجمعة، حضره عدد كبير من جمهوره، وقدم خلاله باقة مميزة من أهم أغانيه والعديد من الأغاني الوطنية للبنان.

ونشر عاصي فيديو من الحفل عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، وعلق عليه قائلًا: "رغم كل الظروف الصعبة لبنان رح يكون بلد الفرح والعزة والكرامة وهيك كانت السهرة إمبارح في بيروت أم الشرائع وست الدنيا".