شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سقوط مايا دياب من على المسرح.. 5 فنانين تعرضوا لنفس الواقعة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة اللبنانية مايا دياب، لسقوط على المسرح فى كواليس تصوير حفل غنائى له، وشاركت مايا جمهورها فيديو السقوط عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت مايا دياب :" التصوير كان رائع ومؤلم أيضا"، والفنانة مايا دياب ليست أول فنانة تسقط على المسرح بل تعرض لذلك الموقف عدد من الفنانين.

قد تعرض الهضبة عمرو دياب، للسقوط بشكل مفاجئ أثناء إحيائه حفلا غنائيا، وكان يغني الهضبة "يا أنا يا لأ" على خشبة المسرح خلال الحفل سقط بشكل مفاجئ أمام جمهوره، وحرص عمرو دياب على طمأنة جمهوره قائلا: "عادي عادي".

كما سقط الفنان محمد رمضان على خشبة المسرح، أثناء سيره أرضا خلال توجهه للتكريم في مهرجان ضيافة في الإمارات في دورته الرابعة بمدينة دبي، وسخر من نفسه بعد السقوط.

وتعرضت إليسا عام 2018 ، لسقوك من على المسرح أثناء تقديمها حفلًا غنائيا على خشبة مسرح القرية العالمية بدبي، وفوجئ الجمهور باختلال توازنها وسقطت على المسرح فاقدة الوعى.

وتعرض النجم راغب علامة للسقوط من على خشبة المسرح أثناء تقديم إحدي حفلاته الغنائية عام 2017، ولكنه بعد السقط نهض وأكمل الحفل.

وسقطت الفنانة هيفاء وهبى، على خشبة مسرح ستار أكاديمي، أثناء تقديمها لأغنية فى البرنامج ، وأغمى عليها من السقوط وقتها.