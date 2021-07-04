شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك نجمة خطفت الترند من بداية إطلالتها على البحر إلى البوركينى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتصدر النجمة المعتزلة حنان ترك، الترند بين الحين والآخر بسبب إطلالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عادت حنان ترك للتفاعل بشكل كبير على منصات السوشيال ميديا، فى نوفمبر الماضى، بعد أن نشرت صورة لها خلال استمتاعها بمشهد الغروب علي البحر، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وذلك بعد حذفها لجميع صورها من الموقع عام 2018، وحينها احتلت صدارة الاهتمامات خلال هذه الفترة ولقت صورها بالحجاب اعجاب عدد كبير من المتابعين.

إطلالات حنان ترك بعد اعتزالها الفن

وتنحصر إطلالات حنان ترك بعد اعتزالها مجال الفن وارتداء الحجاب في صورها على شواطئ البحر أو مشاركة أبناءها في اللعب بحديقة المنزل أو تجهيز طعام داخل المطبخ، أو الظهور مع أبنائها، وفور نشر هذه الصور تتصدر حنان ترك على الفور الترند بمواقع التواصل الاجتماعي، وتصاحبها الدعوات لها بالتوفيق في حياتها الجديدة والاعجاب بإطلالاتها المحجبة.



حنان ترك وقت الغروب

ومن أشهر الصور التى تصدرت بها النجمة المعتزلة حنان ترك الترند منذ عودتها لمواقع التواصل الاجتماعي، أول صور لها بمشهد الغروب على البحر بعد حذف جميع صورها عام 2018، ثم ظهورها مرة أخرى للتعليق على ترحيب المتابعين لها بظهورها على شاطئ البحر، ثم الظهور مجددا بإطلالة كاجوال وترتدي قميص جينز فوق فستان أبيض وحجاب بنفس اللون، وخلفها البحر.



حنان ترك فى المطبخ



حنان ترك مع اطفالها

وبعدها بأيام، خطفت الفنانة حنان ترك الترند، بعد نشر صور جديدة تجمعها بأبنائها وسط الطبيعة، عبر خاصية ستورى "إنستجرام"، فيما نشرت صورة جديدة لها على موقع "تويتر" مصحوبة بتعليق: "عِندما نسّتيقظ صٓباحاً وقد رُزقنا الله يوماً جديداً، لِنحيا، لِنفكر، لِنحب..فلنجعل أول كلِمه لنا.. الحمد لله".



حنان ترك بالبوركينى



حنان ترك على البحر

كما شاركت النجمة المعتزلة حنان ترك، جمهورها بفيديو جديد لها مع ابنتيها التوأم "مريم ومني" عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "انستجرام"، وظهرت خلال الفيديو وهى تعد الخبز لهما لتناوله فى الإفطار، كما شاركت فى النهاية بصورة من وجبة إفطارهم، معلقة عليها، "ولا أحلى من كدة فطار صباح الفل".

واستمرت النجمة المعتزلة حنان ترك كموضع للبحث على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر الترند بعد نشر فيديو آخر ظهرت فيه حنان ترك أثناء ممارستها الألعاب بصحبة بناتها الاثنتين، وعلقت مازحة: ""بنحاول ننقذ ما يمكن إنقاذه".



حنان ترك فى إجازتها

واختفت الفنانة حنان ترك، لفترة ثم عادت لتخطف الترند عندما ظهرت وهي تقضى وقتًا ممتعًا فى إجازتها الصيفية، إذ شاركت محبيها وجمهورها، صورًا ولمحات من الوقت الممتع التى تقضيه فى الاستمتاع بالإجازة والمياه والصيف.

وظهرت الفنانة حنان ترك فى صورة نشرتها عبر خاصية الاستورى فى حسابها بإنستجرام، وهى ترتدى البوركينى، فيما أطلت بابتسامة عريضة زينت وجهها، ونشرت فيديو وهى تستمتع بوقتها فى "الزحليقة" المائية حيث كانت تلعب مع أبنائها فى المياه، ولقت هذه المشاهد اعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى.