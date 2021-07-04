شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال وإيمان السيد يزوران الفنان هاني حسن بالمستشفي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار أمس المخرج خالد جلال والفنانة إيمان السيد ووفد صغير من الدفعة الأولي لمركز الابداع الفني الفنان هاني حسن الذي تعرض لوعكة صحية نتيجة مرض مناعي نادر ويرقد حاليا في إحدى المستشفيات، وكان من ضمن الوفد الفنانة رانيا البدوي ومساعد المخرج خالد جلال أشرف كابونجا وشقيق الفنانة إيمان السيد.

كانت قد استجابت الدكتورة إيناس عبد الدايم، لاستغاثات زملاء الفنان هاني حسن أحد أعضاء فرقة فرسان الشرق بدار الأوبرا، وخريج مركز الإبداع الفني لدى المخرج خالد جلال، بعدما أصيب بمرض مناعي نادر يستلزم رعاية صحية خاصة، وبالفعل تواصلت وزيرة الثقافة مع وزيرة الصحة ويتابع الدكتور مجدي صابر حالته ويقوم باللازم.



الفنانة رانيا البدوي والفنان هاني حسن

كان قد أصيب الفنان الشاب هاني حسن بمرض مناعي مفاجئ يفترس جسده، وأجهزته الحيوية ويتعرض لغسيل كلي وعلاج كيماوي وأدوية لا حصر لها كما كان قد نشر خاله الدكتور محمد الصبان، والذي بدأ الاستغاثات علي السوشيال ميديا ووجه رسالة لوزيرة الثقافة والتي استجابت فور علمها بالتفاصيل.





ايمان السيد حرصت علي زيارة زميلها الفنان هاني حسن

هاني حسن يعمل منذ 14 سنة في الأوبرا كفنان وراقص فنون شعبية ولكنه غير معين بدار الأوبرا برغم أنه قدم الكثير من العروض المسرحية من خلال فرقته بدار الأوبرا كما قدم مع المخرج خالد جلال عروض دفعته الأولى "هبوط اضطراري" و"أيامنا الحلوة" و"الملك لير" وغيرها من العروض، كما شارك في بطولة مسرحية "ما تقلقش" إخراج جمال عبد الناصر وتاليف توفيق الحكيم التي عرضت علي مسرح الدولة.