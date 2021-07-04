جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الشاعر سمير زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الشاعر سمير زكي، الذي وافته المنية منذ ساعات، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بعشرات الأغاني.

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

سمير زكي من مواليد عام ١٩٦٧ وانضم لجمعية المؤلفين والملحنين مع بداية الالفية الثالثة ومن أشهر أغانيه: "عالم تاني" مع خالد سليم و"امشي ورا كدبهم" مع ديانا حداد.

وتعاون الشاعر الغنائي مع نجوم في مصر والوطن العربي أبرزهم، ديانا حداد، وصابر الرباعي، و لطيفة، ووليد توفيق، ونوال الزغبي، وباسكال مشعلاني، ومحمد محيي، وخالد سليم، ومحمود الليثي، وخالد عجاج، وعبدالفتاح جريني، وحميد الشاعري، وعبدالباسط حمودة.