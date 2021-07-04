"مش ضامن عمري".. رامي جمال يوجه رسالة لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الفنان رامي جمال، رسالة رومانسية لزوجته المطربة ناريمان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

ونشر "رامي" صورة تجمعهما، وعلق: "على قد ما بحبها على قد ما بنتخانق، على قد ما بخاف عليها، على قد ما أنا أكتر شخص بيحب العند على قد ما بخاف من البعد على قد ما بحاول أحسسك إنه عادي لأني مش ضامن عمري".

وتابع: "إنتي جميلة وأصيلة وبنت حلال واستحملتي معايا كتير وأنا بحبك جدا، بس بقولك إيه سيبك من الكلام اللي فات ده كله واسترجلي كده، دي مخها في إجارة وقلبها بس هو اللي شغال".

يذكر أن رامي جمال يستعد لطرح ألبومه الجديد "ولسه" بشكل متتابع خلال هذا العام، ويضم الألبوم 10 أغاني تعاون فيها "رامي" مع عدد من كبار الملحنين والشعراء.