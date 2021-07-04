وفاء صادق توقد الشموع داخل كنيسة المركز الكاثوليكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة وفاء صادق، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها وهي توقد الشموع داخل كنيسة المركز الكاثوليكي للسينما.

وكتبت: "لما أكون في المركز الكاثوليكي، تبقى دي الفرصة إني أنزل أولع شمع وأدعي أتبارك".

وكان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، قد أقام مساء الجمعة، احتفالية وتكريم لصناع وأبطال مسلسل "ولاد ناس"، والذي عرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وحقق نجاحا جماهيريا.

مسلسل "ولاد ناس" بطولة وفاء صادق، أحمد وفيق، صبري فواز، رانيا فريد شوقي، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، ومن إخراج هاني كمال.