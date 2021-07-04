فيديو| عاصي الحلاني: "رغم الظروف الصعبة لبنان رح يضل بلد الكرامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، يظهر فيه وسط مجموعة من أصدقائه وجمهوره في حفل يقوم فيه بغناء أغنيته الشهيرة "لبنان ما بيركع".

وعلق الحلاني: "رغم كل الظروف الصعبة، لبنان رح يضل بلد الفرح والعزة والكرامة، وهيك كانت السهرة إمبارح في بيروت أم الشرائع وست الدنيا".

من ناحية أخرى، يستعد عاصي الحلاني لإحياء حفل غنائي بالعاصمة السعودية الرياض، يوم الجمعة الموافق 9 يوليو، ويشاركه الحفل المطربة اللبنانية نانسي عجرم.

ويقام الحفل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.