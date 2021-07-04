ميرنا الهلباوي تعلن انفصالها عن محمد عطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت المذيعة ميرنا الهلباوي انفصالها عن خطيبها الفنان محمد عطية وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام".

ميرنا كتبت عبر خاصية القصص القصيرة: "سينجل.. الحمد لله على كل شيء".

كان الفنان محمد عطية أعلن ارتباطه بمذيعة الراديو ميرنا الهلباوي، في أكتوبر 2020، من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، إذ شارك جمهوره صورة تجمعهما وعلق عليها: "حب".

وانهالت عليهما التعليقات من النجوم والجمهور التي حملت التهاني وتمنت لهما حياة سعيدة.

يُذكر أن عطية كان قد نشر فيديو ظهر فيه مع ميرنا وهما يرقصان في حفل زفاف إلى جانب الفنانة هنا الزاهد التي علقت على صورتهما قائلة: "الثنائي المفضل لدي".

محمد عطية، بدأ حياته الفنية بعدما نجح في في الموسم الأول من برنامج "ستار أكاديمي"، فعاد إلى مصر وشارك في بطولة العديد من الأفلام بينها: "درس خصوصي"، "عليا الطرب بالتلاتة".