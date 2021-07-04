أحمد السعيد يقدم فيلما قصيرا عن أسرار حفلات زفاف النجوم بـ"يوم في العمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد مدير التصوير أحمد السعيد لتقديم فيلم قصير يحمل اسم "يوم في العمر"، وهو العمل الذي يتناول العديد من القصص المصورة عن بعض أسرار الفنانين والرياضيين خاصة المتعلقة بحفل زفافهم .

ويتناول الفيلم القصير الكثير من اللقطات التي التقطها السعيد في أكثر من حفل زفاف لشخصيات رياضية وفنية، حيث يتمركز العمل حول كواليس هذه الليلة وتحضيراتها، لعدد كبير من الشخصيات الشهيرة التي من ضمنها الفنانة شيماء سيف ونجوم الكرة محمود تريزيجيه وعلي جبر ومروان محسن وآخرين .

وأشار السعيد في بيان صحفي، أن لديه العديد من الفيديوهات الخاصة التي تتناول مشاعر الحزن والفرح خلال ليالي الزفاف التي قام بتصويرها مؤخرًا، والتي سيتم تحويلها لفيلم قصير سيتم تركيبه بشكل متتابع ليكون أشبه بعمل سينمائي منفصل وليس مجرد فيديوهات تعرض فقط .

وأكد السعيد أن العمل قام بتحضيره منذ فترة طويلة، وسيفرج عنه قريبًا عندما اكتملت فكرة الفيلم نفسه من خلال المشاهد التي قام بتصويرها.