إيمي طلعت زكريا تدعو لوالدها الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بوالدها الفنان الراحل.

وكتبت: "اللهم إني استودعتك قبر أبي من الضيق والظلمة، اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

ورحل الفنان الكبير طلعت زكريا عن عالمنا في 8 أكتوبر 2019، بعد مسيرة فنية حافلة، إذ قدم عدد كبير من الأعمال الناجحة في السينما والمسرح والتليفزيون، ويعد من أشهر فناني الكوميديا.

ومن أبرز أعمال الفنان الراحل في السينما: "طباخ الرئيس"، "ولا في النية أبقى"، "أبو علي"، "غبي منه فيه"، "السيد أبو العربي وصل".

كما قدم في التليفزيون عدد من الأعمال الناجحة أبرزها: "زهرة وأزواجها الخمسة"، "العراف"، وفي المسرح قدم: "دو ري مي فاصوليا"، "فارس وبني خيبان"، "شكر هانم"، وغيرها.