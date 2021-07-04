راغب علامة لنزار فرنسيس: “يسلم تمك يا كبير”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 01:16 مساءً - منذ 8 ثواني

نشر الفنان اللبناني راغب علامة في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، فيديو يظهر فيه يدردش مع الشاعر اللبناني نزار فرنسيس.

ووجه راغب سؤالاً لـ نزار في الفيديو، عن تعليقه على الحسابات الوهمية والجيوش الإلكترونية التي تشتم في حساباتها الخاصة، فأجابه فرنسيس: “عندك بشر ما بيفهمه حكي البشر، عيب نحن نرد أو نعمل حساب، لو كل ما نبح كلب ردّينا بحجر، كانت حجار الأرض أغلى من الكلاب”.

وأرفق راغب تعليقاً على الفيديو المنشور قال فيه: “كلام الكبار.. يسلم تمك يا كبير”.