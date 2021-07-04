إليسا للمجذوب: تراجع يا طارق.. وكارين رزق الله ترد: معقول؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 01:16 مساءً - منذ 35 دقيقة

بعد إصرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب على قيام الإمتحانات الرسمية بموعدها رغم كل الأزمات الصحية والمالية التي يمرّ بها البلد، توجهت الفنانة اللبنانية إليسا بنصيحة للمجذوب بإلغاء الإمتحانات الرسمية.

وكتبت في حسابها الخاص: “في تلاميذ وأهل عم يعانوا من ورا الامتحانات الرسمية اللي ما عم يقبل الوزير يلغيها. لا الأساتذة ولا الطلاب معن بنزين، وعم يدرسوا عا ضو الشمعة بلا كهربا، وكل السنة أونلاين بأسوأ حالة”.

وتابعت إليسا: “تراجع يا طارق لأنو ما بتقدم ولا بتأخر. معقول ما في ولا مسؤول عايش معنا بهالدولة؟”.

وكان لافتاً تعليق الممثلة اللبنانية كارين رزق الله على منشور إليسا، والتي أعادت نشره: “خايف عمستقبل التلاميذ! كل هالفرص العمل اللي بالبلد بتروح علين اذا ما عملو امتحاناتن! معقول؟ يطلعوا تلاميذ لبنان بلا علم ؟ بلا كهربا ومي وتدفئة وطبابة وبنزين ومصاري معلي بس بلا امتحانات رسمية ؟ لاااااا دولة كذابة”.