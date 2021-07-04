أحدث ظهور لحنان ترك بالبوركيني أثناء قضائها إجازتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، جمهورها ومتابعيها، بصورة وفيديو أثناء قضاء إجازتها الصيفية مع عائلتها.

ونشرت حنان ترك الصورة والفيديو عبر حسابها الرسمي بـ “انستغرام”، من خلال خاصية “ستوري”، وظهرت وهي ترتدي البوركيني، وأطلت بابتسامة عريضة زينت وجهها، كما نشرت فيديو وهي تستمتع بوقتها في “الزحليقة” المائية حيث كانت تلعب مع أبنائها فى المياه.

وكانت الفنانة حنان ترك، أثارت مؤخراً الجدل بسبب صورة نشرتها منة شلبي جمعتها بها على حسابها الرسمي في “تويتر”، وعلقت عليها: “وحشتيني أوي ودائماً في القلب”.

وردت حنان ترك عليها فى تغريدة قائلةً: “حبيبتي يا منجو.. وحشتيني ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يارب”.

مما تسبب في استياء جمهورها حيث تفاعل عدد كبير من المغردين على الصورة، مطالبين منها بحذف الصورة، والبعض اعتقد أنها قد تكون إشارة لعودة الفنانة المعتزلة حنان ترك للتمثيل مرة أخرى.

وقررت الفنانة المعتزلة حنان ترك الاعتزال نهائياً بعد أن قدمت مسلسل ” الأخت تريز ” ليكون آخر عمل لها على شاشة التلفزيون، وكانت أعلنت خبر إعتزالها فى تصريحات تلفزيونية على الهواء فى ذلك الوقت، وأرجعت السبب فى ذلك الصراع الذي كانت تعيشه بين التمثيل والحجاب .