شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفاء بسينما التحريك في أفريقيا وتكريم المخرجة شويكار خليفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى مهرجان الأقصر للسينما الافريقية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بسينما التحريك في أفريقيا ومرور 85 عاماً على بدايتها في مصر وأفريقيا بسينما الهناجر وذلك في اطار نادي السينما الأفريقية بحضور عدد كبير من الجمهور والمحبين للسينما والجاليات الأفريقية في القاهرة .



عزة الحسيني

بدأ الاحتفاء بكلمة للسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن أهمية سينما التحريك وريادة مصر فيها أفريقيا ، ثم أعقب ذلك تكريم المخرجة الكبيرة (شويكار خليفة) التي قدمتها المخرجة عزة الحسيني بكلمات أكدت فيها علي خبرتها في عالم الرسوم المتحركة وأهم إنجازاتها ودورها الفعال في مهرجان الأقصر بما تقدمه من ورش للأطفال عن سينما التحريك ، وتم إهدائها درع الدورة العاشرة للمهرجان لجهودها في الورش المحلية بالأقصر على مدار السنوات العشر السابقة ، وشاركت الفنانة سلوي محمد علي في تكريمها وقامت بتسليمها الدرع.



سيد فؤاد

تم عرض 16 فيلم من 8 دول منها اول فيلم رسوم متحركة منها فيلم " مشمش افندي " أول فيلم مصري رسوم متحركة عام 1938 ، وأفلام أخري من إخراج الرائد مصطفى الحسن من النيجر وسيليا ساوادوجو من بوركينافاسو وغيرهم من أفلام قصيرة متميزة من مصر وجنوب أفريقيا وكينيا ومدغشقر والجزائر.



المخرج شويكار خليفة

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد أسامة عبد الفتاح حول كتاب " الرسوم المتحركة في أفريقيا " والذي أصدره المهرجان في إصدارين مختلفين بين عامي 2013 و2021 باللغتين الإنجليزية والعربية، والذي يتناول فيه تاريخ سينما التحريك وفنونها في القارة السمراء، عبر دراسة تحليلية لتجارب الرواد في معظم دول القارة بداية من تجارب الإخوة فرنكل سنة 1936 وأنطون سليم والاخوين مهيب وإيهاب شاكر في مصر، مروراً بتجارب مختلفة في معظم بلدان افريقيا أثناء الاستعمار الأجنبي وما بعده، متأثرة بالتطور الفني والتكنولوجي الحديث .



الاحتفاء بسينما التحريك

وعقب الندوة أقيم حفل توقيع لكتاب " الرسوم المتحركة في افريقيا " بحضور الدكتور محمد غزالة الذي قام بتوقيع العديد من النسخ للحضور من الجمهور والفنانين والنقاد والجاليات الأفريقية في مصر .



الجاليات الافريقية حضرت الاحتفاء



الدكتور محمد غزالة



جانب من الاحتفاء بيوم افريقيا



جانب من الحضور



سلوي محمد علي تشارك في تكريم شويكار خليفة



سينما التحريك في افريقيا