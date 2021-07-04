شذى حسون تنتقد مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية في العراق: “اجحاف كبيرة للمرأة”

كتب امير فتحي في الأحد 4 يوليو 2021 11:50 صباحاً - علقت الفنانة العراقية شذى حسون على الجدل الدائر بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي وخاصة موضوع حضانة الاطفال معتبرة ان فيه اجحاف كبيرة للمرأة العراقية.

وكتبت شذى حسون في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية في العراق فيه اجحاف كبير للمرأة فهو يحرم الأم من حضانة فلذة كبدها الذي سهرت عليه الليالي متحملة كل شيء ليأتي الأب في سن السبع سنوات و يأخذه و الادهى في حال وفاة الأب تنتقل الحضانة الى الجد(ابو الاب) حتى لو كان عمره 90 سنة”.

يذكر أن العراق يشهد حاليا سجالاً واسعاً بشأن قانون الأحوال الشخصية الذي ينوي مجلس النواب تعديل فقرات منه. التعديلات المقترحة من البرلمان تثير الشارع منذ أيام الذي عبر عن رفضه للتعديلات المقترحة.

حضانة الطفل إلى الاب حسب (المادة 57)، اشعلت فتيل الحرب على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات نسائية واسعة لتعديلها بأسرع وقت قبيل التصويت على القانون في مجلس النواب.

وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم الخميس الماضي، القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.