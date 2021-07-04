ما هو موعد نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة والقنوات الناقلة؟

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

تحدد طرفا المباراة النهائية من بطولة الدوري الأمريكي لكرة السلة، بعد تأهل فريق ميلووكي باكس لمواجهة فينكس صنز.



ميلووكي باكس تأهل إلى نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين لأول مرة منذ 1974، بعد الانتصار 118-107 على أتلانتا هوكس، ليفوز 4-2 في المواجهة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات بنهائي القسم الشرقي.

ومن المُقرر أن يلعب ميلووكي باكس مع فينكس صنز سلسلة من 7 مباريات، يفوز صاحب أكبر عدد من الانتصارات فيها بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة.

وستكون المباراة الأولى يوم الثلاثاء 6 يوليو/تموز، ثم المباراة الثانية يوم 8 من الشهر نفسه، والثالثة يوم 11، والرابعة يوم 14، والخامسة يوم 17، والسادسة يوم 20، والسابعة والأخيرة إن تم الوصول إليها يوم 22 يوليو/تموز الجاري.

وتنقل قنوات "بي إن سبورتس" منافسات الدوري الأمريكي لكرة السلة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يُذكر أن فريقي ميلووكي باكس وفينكس صنز التقيا مرة واحدة من قبل في الأدوار الإقصائية، وفاز ميلووكي 2-0 في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في 3 مباريات، بالجولة الأولى من الأدوار الإقصائية عام 1978.