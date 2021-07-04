نور الزين يُهدي جمهوره أغنية جديدة.. “سحر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم العراقي نور الزين أغنية جديدة بعنوان “سحر” من ألحانه وكلمات قصي عيسى، وتوزيع عمار عدنان.

صدور الأغنية جاء على طريقة الفيديو كليب، بعمل رومانسي يناسب أجواء الأغنية من توقيع المخرجة اللبنانية رندلا قديح.

وحقق كليب “سحر” أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من صدوره على القناة الرسمية لشركة “الريماس” في موقع “يوتيوب”.

وتعتبر أغنية “سحر”، هي الثالثة التي يطلقها نور الزين بعد أغنيتي “على طول” و”آنه”، وهي من ضمن مجموعة من الأغنيات باللهجة العراقية انتهى مؤخرًا من تسجيلها ويصدرها تباعًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.